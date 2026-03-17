منتخب مصر يحصد 4 ميداليات في الدوري العالمي للكاراتيه

حصد لاعبو منتخب مصر للكاراتيه 4 ميداليات متنوعة، في ختام منافسات بطولة الدوري العالمي التي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما.

توج عادل عمارة بميدالية فضية في الكوميتيه وزن -67 كجم، وكذلك الحسن عواد في وزن +84 كجم، بينما جاءت الميداليتين البرونزيتين من نصيب عمر أشرف في وزن -84 كجم، و أحلام حمدي في وزن -55 كجم.

وحقق المركز الخامس بالبطولة كل من عبد الله هشام في وزن -75 كجم، وهدير هندي في وزن -68 كجم.

وأكد محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد، أن تحقيق تلك الميداليات هو بمثابة إنجاز يعكس قوة الكاراتيه المصري واستمرار حضوره المميز على الساحة الدولية.

وقال الدهراوي إن هذا الإنجاز يأتي ثمرة التعاون والتكامل بين منظومة العمل داخل المنتخب، إلى جانب الدور الكبير الذي يقوم به مدربو الأندية ومدربو اللاعبين وأولياء الأمور في دعم الأبطال وإعدادهم للوصول إلى هذا المستوى المتميز.

ويقود البعثة فنيًا عبد الفتاح النجار، المدير الفني لمنتخب مصر للكبار، ورغيد صالح، مدرب منتخب الرجال كوميتيه، إلى جانب الدكتور عبد الرحمن محمد، أخصائي العلاج الطبيعي، وشعبان عبد الله، إداري البعثة.