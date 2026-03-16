منتخب مصر يقبل دعوة لمواجهة إسبانيا وديا في 31 مارس

تلقى الاتحاد الإسباني لكرة القدم موافقة من نظيره المصري لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين في فترة التوقف الدولي لشهر مارس.



أرسل الاتحاد الإسباني لكرة القدم خطابا إلى نظيره يقترح فيه إقامة المباراة الودية في إسبانيا بعد تأجيل المواجهة التي كان مقررا لها في الدوحة يوم 30 مارس وكانت الأمور معلقة على موافقة حسام حسن المدير الفني للفراعنة، والذي وافق على الاقتراح.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية بيانا من اتحاد الكرة المصري يقول "وافق حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري على الاقتراح الذي تلقاه الاتحاد المصري لكرة القدم أمس من الاتحاد الإسباني بتنظيم مباراة ودية بين الفريقين في 31 مارس في إسبانيا".



وأضاف البيان "يعمل الاتحاد الاتحاد المصري وجهاز المنتخب حاليًا على ترتيبات السفر إلى إسبانيا لمواجهة المنتخب الإسباني، بعد رفض قطر تنظيم البطولة الودية التي كانت مقررة في مارس".

وأشارت "ماركا" إلى أن اتحاد الكرة الإسباني حل بذلك مشكلة كبيرة كانت تواجهه بشأن عدم وجود منافس يخوض المباراة الودية قبل أسبوعين من موعدها الأصلي.



واتفق المنتخب الإسباني على خوض الودية الأولى يوم 27 مارس على ملعب فياريال أمام صربيا التي تم أيضا إلغاء مبارياتها الودية في قطر، وستلعب مباراتين وديتين ضد إسبانيا والسعودية.



وختمت الصحيفة الإسبانية بأنه يتبقى حاليا تحديد الملعب الذي سيستضيف ودية مصر وإسبانيا.