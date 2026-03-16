بعد 92 عاما .. ذكرى أول خطوة لمنتخب مصر نحو كأس العالم 1934

يوافق اليوم السادس عشر من مارس ذكرى مرور 92 عامًا على أول خطوة حقيقية لـ منتخب مصر لكرة القدم نحو المشاركة في نهائيات كأس العالم 1934، حين بدأ الفراعنة مشوارهم في التصفيات بمواجهة تاريخية أمام منتخب فلسطين لكرة القدم.

وفي مثل هذا اليوم من عام 1934، استضاف ملعب النادي الأهلي هذه المباراة التي انتهت بفوز كاسح للمنتخب المصري بنتيجة 7-1، في انتصار فتح الطريق أمام الفراعنة ليصبحوا لاحقًا أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في نهائيات كأس العالم.

تفوق هجومي مبكر

أدار اللقاء الحكم الإنجليزي ستانلي ويلز، وشهدت المباراة سيطرة مصرية واضحة منذ البداية. وافتتح الأسطورة مختار التتش التسجيل في الدقيقة 11، قبل أن يضيف مصطفى كامل طه الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وواصل التتش تألقه مسجلًا الهدف الثالث لمصر والثاني له في الدقيقة 35، بينما اختتم محمد لطيف أهداف الشوط الأول بإحراز الهدف الرابع.

هاتريك التتش ومهرجان الأهداف

في الشوط الثاني، عزز مختار التتش تألقه بإحراز الهدف الخامس للمنتخب والثالث له "هاتريك" في الدقيقة 51، قبل أن يختتم الثنائي مصطفى كامل طه ومحمد لطيف مهرجان الأهداف بإضافة الهدفين السادس والسابع في الدقيقتين 79 و87.

مختار التتش

وكان هذا الانتصار الكبير بداية الطريق لمشاركة تاريخية لمنتخب مصر في مونديال 1934، ليكتب الفراعنة اسمهم كأول منتخب عربي وأفريقي يظهر في كأس العالم.