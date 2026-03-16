مفاجأة مدوية.. استبعاد محمد عبد المنعم من قائمة منتخب مصر

أعلن الناقد الرياضي أحمد درويش غياب المدافع الدولي محمد عبد المنعم، المحترف في صفوف نادي نيس الفرنسي، عن قائمة المنتخب الوطني فى التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

وكتب درويش عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تقارير" محمد عبدالمنعم خارج معسكر منتخب مصر في مارس الجاري بسبب الإصابة.

وتلقي الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يطالب فيه إقامة ودية مصر وإسبانيا في مدريد، يوم 31 مارس الجاري، بعدما جرى إلغاء الودية المنتظرة بين المنتخبين في قطر، عقب إلغاء البطولة.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

يُذكر أن المنتخب المصري يشارك في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث سيخوض مبارياته في مدينتي سياتل، بالولايات المتحدة الأمريكية، وفانكوفر بكندا.

ومن المقرر إقامة النسخة المقبلة، من بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل حتى يوم 18 من الشهر ذاته.