إعلامي: منتخب مصر يستدعي نجم أوفييدو الإسبانى لمعسكر مارس

أنهى مسئولو منتخب مصر الأول ترتيبات انضمام هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسبانى، لمعسكر الفراعنة خلال شهر مارس الجارى، ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم 2026.

وكتب الإعلامي مينا ماهر عبر حسابه علي فيسبوك "رسميًا حسام حسن يستقر على انضمام هيثم حسن في معسكر المنتخب المقبل"

اقترب هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني، من ارتداء قميص منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، خلال الفترة المقبلة بعد إرسال استدعاء رسمي للاعب من اتحاد الكرة منذ عدة أيام.

أرقام هيثم حسن مع ريال أوفييدو

وكان صاحب الـ24 عاما انضم إلى ريال أوفييدوا، في أغسطس من العام قبل الماضي 2024، قادما من فريق فيا ريال الإسباني.

وشارك حسن مع ريال أوفييدو منذ الانضمام للفريق، في 71 مباراة بكافة البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 4 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

وخلال الموسم الحالي، شارك حسن مع الفريق الإسباني في 27 مباراة بمختلف البطولات، لم يتمكن من تسجيل أي هدف واكتفى بتقديم 3 تمريرات حاسمة.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "بلجيكا، إيران ونيوزيلندا".

ومن المقرر إقامة النسخة المقبلة، من بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل حتى يوم 18 من الشهر ذاته

