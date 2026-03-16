رسمياً .. منتخب مصر يواجه إسبانيا في توقف مارس

وأعلن الإتحاد الكرة المصري تلقيه خطابا من الاتحاد الإسباني لاستضافة منتخب مصر يوم 31 مارس الجاري.

ووافق حسام حسن على خوض مباراة إسبانيا وانتظار إنهاء الترتيبات المتعلقة بإجراءات السفر.

ويأتي ذلك بعد اعتذار الجانب القطري عن عدم استضافة المباريات الودية الدولية في مارس الجاري بسبب الأحداث الراهنة.

وبذلك في حالة إقامة المباراة يوم 31 مارس بين مصر وإسبانيا فستحل بدلا من مباراة الأرجنتين ضد إسبانيا التي ألغيت بعدما لم يتوصل الاتحادين لاتفاق.



وإلغي معسكر منتخب مصر في قطر بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط والذي كان منتظرا أن تقام خلاله مباراتين للمنتخب ضد السعودية وإسبانيا.

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026 حيث يتواجد في مجموعة تضم إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.