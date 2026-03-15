هل يعود محمد عبد المنعم إلى الأهلي؟.. القلعة الحمراء تراقب الموقف مع نيس الفرنسي

دخل محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي السابق ونيس الفرنسي حاليا، دائرة اهتمامات مسئولي "القلعة الحمراء" للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.



وكتب الناقد الرياضي خالد علي عبر حسابه علي فيسبوك "النادي الأهلي يترقب موقف نادي نيس من عبد المنعم في الفترة المقبلة، هناك احتمالية للدخول في مفاوضات مع النادي الفرنسي لضمه، إذا أراد بيعه أو إعارته في نهاية الموسم"

الدفاع أولوية في ميركاتو الأهلي

في المقابل يضع الأهلي تدعيم الخط الخلفي ضمن أولوياته في سوق الانتقالات المقبلة خاصة بعد الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في عدة مباريات هذا الموسم.

لكن إدارة النادي تبدو حريصة على اختيار الصفقة المناسبة بعناية بحيث تجمع بين الجودة الفنية والسن المناسب والقدرة على التطور مع الفريق في السنوات القادمة.