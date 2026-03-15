سيد عبدالحفيظ يبلغ وليد صلاح الدين بإجراء تغييرات في لائحة عقوبات الأهلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن أبلاغ سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة الأهلي الكرة المتواجدة في تونس وليد صلاح الدين رئيس لجنة الكرة بضرورة إجراء تغييرات في لائحة عقوبات الأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"خاص.. سيد عبدالحفيظ أبلغ وليد صلاح الدين بضرورة إجراء تغييرات في لائحة عقوبات الفريق بالموسم المقبل".

فرض سيد عبد الحفيظ، رئيس بعثة النادي الأهلي في تونس، حالة من الانضباط والتركيز داخل مقر إقامة الفريق، وذلك قبل مواجهة الترجي التونسي المرتقبة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحرص عبد الحفيظ على تشديد الإجراءات داخل فندق إقامة البعثة، حيث طلب من أمن الفندق إحكام الرقابة على الدور المخصص للفريق ومنع دخول أي زائرين، بهدف تجنب أي عوامل قد تُشتت تركيز اللاعبين قبل المباراة المهمة.