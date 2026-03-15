رياضة

ألعاب نارية أمام فندق بعثة الأهلي قبل قمة الترجي في رادس بدوري أبطال أفريقيا

إسلام مقلد

شهدت الساعات التي سبقت المواجهة المرتقبة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأهلي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا أجواءً مشحونة ومثيرة في العاصمة التونسية، بعدما تجمع عدد من جماهير الترجي أمام الفندق الذي تقيم فيه بعثة الأهلي مساء أمس، وقاموا بإشعال الألعاب النارية في محاولة لإزعاج لاعبي الفريق الأحمر قبل اللقاء المرتقب في ذهاب الدور ربع النهائي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت لحظات تجمع الجماهير أمام مقر إقامة بعثة الأهلي، حيث دوّت أصوات الألعاب النارية في محيط الفندق خلال ساعات متأخرة من الليل، في مشهد حاول من خلاله المشجعون ممارسة ضغط نفسي على لاعبي الفريق الضيف قبل المواجهة المهمة التي تجمع الفريقين.

وتعد مثل هذه المشاهد جزءًا من الأجواء الساخنة التي غالبًا ما تسبق مباريات القمة الإفريقية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهة فريقين يمتلكان تاريخًا طويلًا من الصراعات الكروية في البطولة القارية.

تحذير رسمي من التذاكر المزيفة

وفي سياق متصل، أصدر نادي الترجي بلاغًا رسميًا قبل ساعات من المباراة حذر فيه جماهيره من تداول تذاكر مزيفة خارج القنوات الرسمية لبيع التذاكر، مؤكدًا أنه لا يتحمل أي مسؤولية مادية أو معنوية عن بيع أو اقتناء أو استعمال تلك التذاكر.

وأوضح النادي أن قوات الأمن تمكنت من اكتشاف وجود تذاكر مزورة يتم تداولها في محيط الملعب وخارج المنصات الرسمية، وهو ما أسفر عن إيقاف عدد من الأشخاص المتورطين في ترويج هذه التذاكر بطرق غير قانونية. كما شدد الترجي على أن استعمال أو ترويج التذاكر المزوّرة يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية، باعتبار أن ذلك يندرج ضمن جرائم التدليس والتزوير التي يعاقب عليها القانون.

وجاء هذا التحذير في ظل الإقبال الجماهيري الكبير المتوقع على المباراة التي يستضيفها الملعب الأولمبي برادس، حيث ينتظر أن تمتلئ مدرجات الملعب بعشرات الآلاف من الجماهير الداعمة لفريقها في هذه المواجهة القارية الكبيرة.

أمطار غزيرة تضرب ملعب رادس

وقبل ساعات قليلة من انطلاق اللقاء، شهد محيط ملعب رادس هطول أمطار غزيرة، وهو ما أضفى أجواءً استثنائية على القمة الإفريقية المرتقبة. واستمرت الأمطار في التساقط على أرضية الملعب بينما عملت أطقم الصيانة على متابعة حالة الميدان لضمان جاهزيته لاستضافة المباراة دون تأثير كبير على سير اللقاء.

ورغم الطقس الممطر، توافدت أعداد كبيرة من جماهير الترجي إلى المدرجات منذ وقت مبكر، في مشهد يعكس حجم الحماس والترقب الذي يسبق المواجهة بين الفريقين، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في لقاء الذهاب.

قمة أفريقية بنكهة تاريخية

وتحظى مباراة الأهلي والترجي باهتمام واسع من جماهير كرة القدم في القارة السمراء، نظرًا لما يحمله تاريخ المواجهات بين الفريقين من إثارة وندية كبيرة، إذ تعد هذه القمة واحدة من أبرز المواجهات التقليدية في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأحد، حيث يسعى الأهلي للخروج بنتيجة إيجابية خارج ملعبه تمنحه أفضلية قبل لقاء الإياب في القاهرة، بينما يأمل الترجي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز ووضع قدم في الدور نصف النهائي.

الأهلي يسعى لمواصلة مشواره القاري

وكان الأهلي قد نجح في بلوغ الدور ربع النهائي بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية في دور المجموعات، مقدمًا مستويات قوية وثابتة خلال مشواره في البطولة، وهو ما عزز طموحات الفريق في مواصلة المنافسة بقوة على اللقب القاري.

ويأمل الجهاز الفني للفريق الأحمر في الحفاظ على النسق التصاعدي للأداء، مستفيدًا من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها عدد من لاعبيه في المباريات الإفريقية الكبرى، خاصة في المواجهات التي تقام خارج الأرض.

ملامح خطة الأهلي أمام الترجي

وبحسب التحضيرات الأخيرة للفريق، استقر المدير الفني للأهلي، ييس توروب، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، حيث ينوي الدفع بالمهاجم مروان عثمان في مركز رأس الحربة لقيادة الخط الأمامي.

كما سيعتمد في خط الوسط على مجموعة من العناصر الأساسية، يتقدمهم محمد علي بن رمضان إلى جانب لاعبين يمتلكون الخبرة والقدرة على التحكم في إيقاع اللعب خلال المواجهات القارية.

وفي المقابل، من المتوقع أن يبدأ اللاعب أحمد سيد زيزو المباراة من على مقاعد البدلاء، ليكون أحد الأوراق الرابحة التي قد يدفع بها الجهاز الفني خلال الشوط الثاني وفقًا لمجريات اللقاء.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: يوسف بلعمري – هادي رياض – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – أليو ديانج – محمود حسن تريزيجيه – إمام عاشور.

خط الهجوم: مروان عثمان.

وتترقب الجماهير انطلاق صافرة البداية وسط أجواء ممطرة وحماس جماهيري كبير في مدرجات رادس، في مواجهة إفريقية جديدة بين فريقين اعتادا تقديم مباريات قوية ومليئة بالإثارة في تاريخ البطولة القارية. 

