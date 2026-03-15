علاء ميهوب: أنا تحت أمر الأهلي..شوبير الأفضل..وكامويش على قده خالص

أكد علاء ميهوب نجم الأهلي السابق أن الأهلي هو بيته ومستعد لخدمته في أي وقت قائلا: “لو عرضوا عليه العمل في النادي لن أتردد لكن حال العودة للعمل في النادي سيكون من الأفضل اختيار المكان الذي أجد نفسي فيه والذي سيُضيف لي”

أضاف علاء ميهوب خلال تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة: لازم تكون المهام مُحددة لكل شخص داخل المنظومة حتى تكون هناك نتائج إيجابية في العمل.

وتابع علاء ميهوب: أرفض سياسة التدوير بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي ولابد أن يشارك الأفضل والأجهز ففي أي فريق في العالم يكون معروف أن هذا الحارس هو الأول وأرى أن شوبير هو الأجهز حالياً للمشاركة بشكل مُستمر وهذا لا يُقلل من تاريخ محمد الشناوي.

وتحدث علاء ميهوب عن الأنجولي كامويش مهاجم الأهلي ،قائلاً: إنه دون المستوى ..مش ده المهاجم اللي يلعب للأهلي بدليل خروجه من حسابات الجهاز الفني عدة مباريات خاضها الفريق مؤخراً والجواب بيبان من عنوانه وواضح كدة أنه مهاجم على قده خالص.