مي فاروق تحتفل بتخرج نجلها مالك: فخورة إنك ابني

احتفلت الفنانة مي فاروق بتخرج نجلها “مالك أشرف” في أجواء عائلية مميزة، وسط حضور أسرتها، وشاركت جمهورها لحظات الاحتفال عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مي فاروق مجموعة من الصور التي وثقت المناسبة، حيث ظهرت برفقة زوجها الفنان محمد العمروسي، وابنتها، إلى جانب نجلها مالك، الذي ارتدى عباءة التخرج وسط أجواء غلبت عليها السعادة والفخر.

وأرفقت الفنانة الصور برسالة مؤثرة وجهتها إلى نجلها، قالت فيها: “مبروك يا روح قلبي، يوم من أهم أيام حياتي أشوفك بتخلص مرحلة وتبتدئ مرحلة جديدة في حياتك، يارب تكون مرحلة كلها ستر وصحة ونجاح وتفوق زي ما أنت دايمًا.. بحبك يا أجمل وألذ حاجة في حياتي”.

كما أضافت في تعليقها باللغتين العربية والإنجليزية: “فخورة إنك ابني”، معبرة عن سعادتها الكبيرة بهذه المناسبة.

وحظي المنشور بتفاعل واسع من جمهور الفنانة وزملائها في الوسط الفني، الذين حرصوا على تهنئة مالك وأسرة مي فاروق، متمنين له دوام النجاح والتوفيق في مرحلته المقبلة