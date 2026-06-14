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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أزمات صحية تضرب الوسط الفني.. سامي عبد الحليم يدخل العناية المركزة للمرة الخامسة ومحمد مرزبان في حالة حرجة |تقرير

محمد مرزبان وسامى عبد الحليم
محمد مرزبان وسامى عبد الحليم
تقى الجيزاوي

تعيش أسرتا الفنانين سامي عبد الحليم ومحمد مرزبان لحظات صعبة خلال الفترة الحالية، بعدما تدهورت حالتهما الصحية بشكل استدعى دخولهما العناية المركزة، وسط متابعة طبية دقيقة ودعوات من الجمهور بالشفاء العاجل.

سامي عبد الحليم يدخل العناية المركزة للمرة الخامسة

وكشفت منى أبو سديرة، زوجة الفنان سامي عبد الحليم خلال الساعات الماضية فى تصريح لموقع “صدى البلد” ، عن تعرضه لانتكاسة صحية جديدة استدعت نقله إلى العناية المركزة للمرة الخامسة، مطالبة جمهوره بالدعاء له بالشفاء.


وأشادت زوجة الفنان بالدعم الذي يقدمه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مؤكدة حرصه الدائم على متابعة الحالة الصحية للفنان والوقوف بجوار أسرته خلال الأزمة الحالية.

الحالة الصحية للفنان سامى عبد الحليم 

وكان سامي عبد الحليم قد تعرض خلال الفترة الماضية لوعكة صحية استدعت دخوله المستشفى وخضوعه لمتابعة طبية مكثفة، قبل أن تتجدد الأزمة الصحية مؤخرًا وتستدعي نقله مجددًا إلى العناية المركزة.


محمد مرزبان على أجهزة التنفس بعد حادث مروع

وفي أزمة أخرى، يواصل الفنان محمد مرزبان تلقي العلاج داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للطوارئ بمحافظة الإسماعيلية، بعد تعرضه لحادث سير مروع أثناء مشاركته في “رايد موتوسيكلات” خلال الساعات القليلة الماضية. 


وكشفت مصادر مقربة من الفنان فى تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” أن حالته الصحية ما زالت صعبة، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، فيما قرر الأطباء منع الزيارات في الوقت الحالي بسبب دقة وضعه الصحي. 


وبحسب الفريق الطبي المشرف على الحالة، أظهرت الفحوصات إصابة الفنان بنزيف في المخ، إلى جانب كسور بعظام الوجه وعدد من الضلوع، فضلًا عن إصابات متفرقة في أنحاء الجسم، ما استدعى وضعه تحت الملاحظة المستمرة داخل غرفة العناية المركزة.


وأكد الأطباء أن الساعات الأولى عقب الحادث كانت حاسمة في متابعة تطورات الحالة ومدى الاستجابة للعلاج، فيما تواصل الأطقم الطبية متابعة وضعه الصحي على مدار الساعة.

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