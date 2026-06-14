أجواء عائلية مؤثرة.. أشرف زكي وروجينا يحتفلان بتخرج ابنتهما من الجامعة

احتفل الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا بتخرج ابنتهما الصغرى “مريم” من الجامعة، في أجواء عائلية اتسمت بالفرحة، وسط حضور لافت للفنانة ماجدة زكي شقيقة أشرف زكي.

وشاركت روجينا متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من حفل التخرج، ظهر خلالها أفراد الأسرة وهم يحتفلون بهذه المناسبة، إلى جانب ابنتهم الكبرى “مايا”، في مشهد عكس حالة من الترابط والبهجة داخل الأسرة.

وعبّرت روجينا عن سعادتها بهذه اللحظة، ووصفتها بأنها من أبرز لحظات حياتها، مشيرة إلى فرحتها برؤية ابنتها تحقق هذا الإنجاز بعد سنوات من الدراسة والتعب، مؤكدة فخرها الكبير بها وبنجاحها.

كما لاقت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذي حرص على تهنئة الأسرة ومشاركة فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة