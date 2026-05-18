إطلالة رومانسية لروجينا رفقة أشرف زكي على البحر

شاركت الفنانة روجينا، متابعيها، صورا جديدة لها برفقة زوجها أشرف زكي ،وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

و ظهرت روجينا بإطلالة جذابة لافته برفقة زوجها أشرف زكي علي البحر،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

وكانت آخر أعمال روجينا مسلسل ستهم، وتدور أحداث مسلسل “ستهم”، الذي يكتبه السيناريست ناصر عبد الرحمن، ويخرجه رؤوف عبد العزيز، في إطار اجتماعي إنساني، مستوحى من قصص حقيقية، حيث يستلهم المسلسل أحداثه من سيرة 4 سيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة.

يشار إلى أن مسلسل "ستهم" بطولة النجمة روجينا، و الشيخ ياسين التهامي، وجهاد سعد، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، وأمير صلاح الدين، وتأليف الكاتب الكبير ناصر عبد الرحمن، والمخرج المبدع رؤوف عبد العزيز.