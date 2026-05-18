بالشيشه.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة على طريقته الخاصة

روج الفنان محمد رمضان لأغنية الجديدة «ياكوزا»، والتى يتعاون خلالها مع مطرب الراب الألمانى التركى، mero، والمقرر طرحها قريبا.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام» وهو يدخن الشيشة، وعلق قائلًا: «قالولى: الكترة تغلب الشجاعة.. قولتهم: اخودكوا فنفس واحد زى صعيدى بيشد جوزة.. اغنيتى الجديدة ياكوزا ستصدر قريبا».

وتمكن فيلم" أسد" من بطولة محمد رمضان، من تصدر شباك التذاكر في مصر، وذلك في ثاني يوم عرضه بمصر.

حيث حقق فيلم أسد 3,147,957 جنية مصري، بعد عرضه في 67 دور عرض سينمائي.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وعمرو القاضي بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

يذكر أن فيلم أسد من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب.