مانييما الكونغولي يفوز على اتحاد الجزائر بثنائية في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

حقق فريق مانييما يونيون الكونغولي الفوز على منافسه اتحاد الجزائر بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب تي بي مازيمبي بمدينة لوبومباشي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم فريق مانييما عن طريق كليمنت بيترويبا في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل أحمد خالدي لصالح فريق اتحاد الجزائر في الدقيقة 53 من زمن اللقاء.

وعاد فريق مانييما للتقدم عن طريق أكساوسيا مواندا في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

وسجل فريق مانييما هدف ثالث في شباك اتحاد العاصمة، لكن حكم المباراة قرر إلغاءه لوجود حالة تسلل.

ويستضيف فريق اتحاد العاصمة الجزائري منافسه مانييما يوم 22-3-2026 ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

تشكيل اتحاد العاصمة ضد مانييما يونيون

حراسة المرمى: بنبوط

الدفاع: رضوني - دهيري - مالون - لوصيف

الوسط: ليكونزا، - دراوي - مريلي

الهجوم: خالدي - كاماغاتي - غشة

تشكيل مانييما يونيون ضد اتحاد العاصمة

حراسة المرمى: أوغاندوري

الدفاع: بوكومبلي - مواندا - ديوميرسي - مبيدي

الوسط: موكوكو - بيترويبا - سانجانا

الهجوم: كيندا - نامبوكا - مبالا