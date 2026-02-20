قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الكشف عن المدير الفني الجديد لاتحاد العاصمة الجزائري

مجدي سلامة

كشف نادي اتحاد العاصمة الجزائري، عن اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول خلفا لعبد الحق بن شيخة.

وقال النادي في بيان: "يعلن نادي اتحاد العاصمة عن تعاقده مع المدرب السنغالي "لامين نداي" للإشراف على العارضة الفنية للفريق إلى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية تجديد العقد في حال تحقيق نتائج إيجابية وبلوغ الأهداف المسطّرة من طرف إدارة النادي".

وسبق لـ نداي – البالغ من العمر 69 عامًا – تدريب العديد من الأندية الكبرى في إفريقيا والتي يأتي على رأسها الهلال السوداني ومازيمبي الكونغولي بالإضافة إلى توليه تدريب منتخب بلاده في فترة سابقة.

وخلال مسيرته كمدير فني، خاض 114 مباراة بكل المسابقات، إذ فاز في 45 مواجهة وتعادل في 32 لقاء وخسر 37 آخرين، وسجلت الفرق تحت قيادته 141 هدفًا واستقبلت 120 آخرين.

يُذكر أن لامين نداي، قد توّج بثلاث ألقاب في تاريخه وهم كأس السوبر الإفريقي مرتين ودوري أبطال إفريقيا مرة وحيدة.

اتحاد العاصمة اتحاد العاصمة الجزائري عبد الحق بن شيخة

