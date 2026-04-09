المستشار عدلي منصور يهنئ قداسة البابا هاتفيًّا بمناسبة عيد القيامة المجيد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مكالمة هاتفية، اليوم، من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وذلك لتهنئة قداسته بعيد القيامة المجيد.

أعرب سيادته خلال المكالمة عن خالص تهنئته لقداسة البابا والمسيحيين بالعيد، متمنيًا السلام والازدهار للوطن الحبيب.

كما تلقى قداسة البابا تواضروس اتصالًا هاتفيًا من فضيلة أحمد الطيب، قدّم خلاله التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربًا عن خالص أمنياته الطيبة لقداسته ولجميع أبناء الكنيسة القبطية، وأن تكون الأعياد فرصة لتعزيز روح المحبة والترابط بين أبناء الوطن.

كما أكد الجانبان خلال الاتصال أهمية استمرار الصلاة والدعاء من أجل أن يحفظ الله العالم من تداعيات الحروب، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار.