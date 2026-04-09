رصد مقاتلات باكستانية ترافق طائرات الوفد الإيراني فوق بندر عباس

أفادت وسائل إعلام، يوم الخميس بأن طائرات مقاتلة باكستانية تم رصدها فوق مدينة بندر عباس، لمرافقة الوفد الإيراني إلى إسلام أباد بأمان.

وأقامت القوات الجوية الباكستانية "درعًا وقائيًا" عبر إيران والخليج العربي مدعومًا بطائرات مقاتلة وطائرات الإنذار المبكر والتحكم الجوي للحماية الوفد الإيراني من أي مغامرة خاطئة من إسرائيل.

الوفد الإيراني، الذي يقوده على الأرجح رئيس البرلمان الإيراني، سيصل إلى إسلام آباد الليلة لمحادثات مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت السفارة الإيرانية في باكستان عن وجود خطأ في "التوقيت" بعد الإعلان عن وصول وفد إيراني اليوم.

وذكرت السفارة الايرانية في إسلام أباد "أفدنا سابقًا أن السفير الإيراني لدى باكستان، رضا أميري مقدم، حذف منشورًا على موقع X أعلن فيه وصول وفد إيراني إلى إسلام آباد مساء اليوم لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة".

وأشار مسؤول في السفارة الإيرانية بإسلام آباد صرح في وقت لاحق لوكالة فرانس برس بأن الرسالة أُرسلت قبل الأوان.