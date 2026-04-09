الدراويش يواصل السقوط.. المقاولون يفوز على الإسماعيلي بالدوري

حقق فريق المقاولون العرب الفوز على فريق الإسماعيلي بنتيجة 1-0، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة بمجموعة الهبوط ببطولة الدوري.

سجل هدف المقاولون العرب اللاعب محمد سالم في الدقيقة 8 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده للنقطة 23 ليحتل المركز التاسع في ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري، وتوقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 13 ليبقى في المركز الـ14 والأخير.

أعلن سامي قمصان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الحولة الثالثة بمجموعة الهبوط ببطولة الدوري.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى، محمد حامد، حسن شاكوش، عمر الوحش، مصطفى جمال، جوزيف أوشايا، جواكيم أوجيرا، أحمد مجدي كهربا، أحمد نادر حواش، محمد عبد الناصر، محمد سالم.

تشكيل الإسماعيلي

كما أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب وجاء كالتالي:

عبد الله جمال في حراسة المرمى، عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، عبد الله محمد، إبراهيم النجعاوي، إيريك تراوري، محمد حسن، محمد عبد السميع، محمد خطاري، محمد وجدي، أنور عبد السلام.

حكام مباراة المقاولون العرب ضد الإسماعيلي

وأدار مباراة المقاولون العرب ضد الإسماعيلي طاقم مكون من الدولي محمد الغازي (حكمًا للساحة)، الدولي يوسف البساطي وأحمد طارق موسى (مساعدين)، محمد إبراهيم الدسوقي (حكمًا رابعًا)، الدولي محمد علي الشناوي وهشام ربيع (تقنية الفيديو).