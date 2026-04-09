قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الاسماعيلي قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب في الثامنة مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الهبوط في الدوري.

وجاءت قائمة الإسماعيلي ضد المقاولون العرب كالتالى: "أحمد عادل عبدالمنعم، عبد الله جمال، محمد عمار، محمد نصر، عبد الله محمد، عبد الكريم مصطفى، محمد حسن، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، على الملوانى، محمد خطارى، حسن منصور، إبراهيم النجعاوى، عمر القط، عبد الرحمن كتكوت، محمد وجدى، إبراهيم عبد العال، أنور عبد السلام، مهند عبد العاطى، إيريك تراوري".

ويحتاج فريق الإسماعيلي للوصول للنقطة 35 لتجنب الهبوط للدوري المحترفين في الموسم المقبل من 12 مباراة متبقية له في الدور الثانى.