أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، تأجيل بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما، والتي كان مقررًا إقامتها في المغرب خلال شهر أبريل الجاري، بمشاركة منتخب مصر.

وقال كاف في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، إن بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا ستقام خلال الفترة من 13 مايو حتى الثاني من يونيو المقبلين، بدلًا من إقامتها في الفترة من 25 أبريل الجاري حتى 13 مايو المقبل.

قرعة مجموعات كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة المغرب 2026 كاملة

المجموعة الأولى

المغرب

تونس

مصر

إثيوبيا

المجموعة الثانية

كوت ديفوار

الكاميرون

أوغندا

جمهورية الكونغو الديمقراطية

المجموعة الثالثة

مالي

أنجولا

تنزانيا

موزمبيق

المجموعة الرابعة

السنغال

جنوب أفريقيا

الجزائر

غانا