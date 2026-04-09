أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، تأجيل بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما، والتي كان مقررًا إقامتها في المغرب خلال شهر أبريل الجاري، بمشاركة منتخب مصر.
وقال كاف في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، إن بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا ستقام خلال الفترة من 13 مايو حتى الثاني من يونيو المقبلين، بدلًا من إقامتها في الفترة من 25 أبريل الجاري حتى 13 مايو المقبل.
قرعة مجموعات كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة المغرب 2026 كاملة
المجموعة الأولى
المغرب
تونس
مصر
إثيوبيا
المجموعة الثانية
كوت ديفوار
الكاميرون
أوغندا
جمهورية الكونغو الديمقراطية
المجموعة الثالثة
مالي
أنجولا
تنزانيا
موزمبيق
المجموعة الرابعة
السنغال
جنوب أفريقيا
الجزائر
غانا