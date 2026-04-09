وليد علي: أغلب جماهير الكويت تشجع الزمالك.. ومنتخب مصر سيصل بعيدًا في المونديال

تحدث وليد علي نجم الكرة الكويتية السابق، عن مباريات بطولة كأس العالم المقبلة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وكذلك عن تشجيعه لنادي الزمالك.

وقال وليد علي خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي نادي بطولات ونادي كبير، ولكني أشجع الزمالك ومتعصب للفارس الأبيض.

وأضاف وليد: "معظم الجماهير الكويتية تشجع نادي الزمالك، وكان هناك توأمة مع الزمالك وسبق لي ولعبت العديد من المباريات القوية والتاريخية أمام الفارس الأبيض".

وتابع: "أنا مُعلم لياقة بدينة في الكويت وفي الطابور الصباحي بالمدرسة يوميًا لا بد وأن أقول للطلاب الزمالك أولًا، على سبيل الدعابة مع زملائي المصريين في المدرسة".

وتطرق وليد علي للحديث عن بطولة كأس العالم المقبلة، حيث أكد أن منتخب المغرب تراجع في بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية لذلك من الصعب أن يكرر إنجازه في كأس العالم الماضية والتأهل للمربع الذهبي ولكنه يبقى مرشح ومنافس قوي في المونديال.

وواصل نجم الكرة الكويتية السابق، نظام كأس العالم الجديد "قتل متعة الكرة" من حيث القوانين الجديدة وأيضًا عدد المنتخبات المبالغ فيه وسيكون هناك مباريات لن تحظى بالاهتمام الجماهيري الكبيري ومعظم المنتخبات تأهلت للمونديال، مشددًا أن تنظيم قطر للمونديال كان الأفضل في تاريخ بطولات كأس العالم ومن الصعب أن يتم تكراره.

وشدد وليد علي، أن مستوى المنتخب السعودي تراجع بشكل كبير في الفترة الأخيرة مؤكدًا أن قلق على "الأخضر" في المونديال.

وتحدث عن تجربة حسام حسن مع المنتخب المصري حيث قال، إن العميد يمتلك خبرات كبيرة ويسير بشكل جيد مع الفراعنة، مؤكدًا إنه كان يتمنى تواجد المنتخب بالصف الأول في البطولة العربية، مشددًا أن أفضل مباراة للمنتخب تحت قيادة حسام حسن كانت أمام كوت ديفوار.

واختتم، منتخب مصر قدم شوط أول تاريخي أمام إسبانيا ولو نجح حسام حسن في البناء على هذا المستوى سيصل بعيدًا في بطولة كأس العالم.

