رياضة

تعرف علي اسعار تذاكر مباريات منتخب مصر في كاس العالم

ياسمين تيسير

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طرح عدد محدود من تذاكر مباريات المنتخب الوطني المصري في بطولة كأس العالم

وأكد اتحاد الكؤة ان هناك بعض الضوابط لشراء التذاكر منها :

1. التذاكر مخصصة للجماهير المصرية فقط ولا تعد مستنداً للحصول على تأشيرات الدخول للدول المستضيفة.
2. الحد الأقصى للتخصيص (4) تذاكر للفرد لكل مباراة.
3. يتم تخصيص التذاكر وفقًا لأسبقية سداد قيمتها وقيمة التذاكر غير مرتدة والأولوية للذين يحملون تأشيرة الدخول للولايات المتحدة الأمريكية .
4. يستقبل الاتحاد طلبات الحجز والسداد بمقره بمدينة 6 أكتوبر يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا حتى 4:00 عصرًا.
5. يقوم الراغب في الحجز بتعبئة طلب شراء التذاكر وفقًا لبيانات جواز السفر، والحصول على إذن دفع.
6. يتم سداد قيمة التذاكر بالدولار الأمريكي من خلال الحساب البنكي للاتحاد، تمهيدًا لتحويلها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).
7. تتم إجراءات الحجز والسداد خلال الفترة من 14 أبريل الحالي وحتى 24 من الشهر نفسه، أو حتى نفاد التذاكر، أيهما أقرب.
8. سيتم إرسال التذاكر المشتراة على البريد الإلكتروني الشخصي لمشتري التذكرة.
9. تطبق جميع الشروط والأحكام الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بشأن تذاكر المباريات.

وجاءت اسعار التذاكر كالتالي :

- أسعار التذاكر لدور المجموعات:
مباراة بلجيكا  × مصر 15/6/2026
الدرجة الأولى : 550 دولاراً
الدرجة الثانية :  440 دولاراً
الدرجة الثالثة : 200 دولار

مباراة نيوزيلاندا × مصر 21/6/2026
الدرجة الأولى : 500 دولاراً
الدرجة الثانية :  420 دولاراً
الدرجة الثالثة : 155 دولاراً

مباراة مصر × إيران 26/6/2026
الدرجة الأولى :    550 دولاراً
الدرجة الثانية :  440 دولاراً
الدرجة الثالثة : 200 دولار

تأثير السهر ليلا لوقت متأخر
