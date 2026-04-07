العريان يكشف غيابات منتخب مصر في كأس العالم للخماسي الحديث

كشف المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، عن غياب عدد من أبرز لاعبي المنتخب عن المرحلة الأولى من كأس العالم بالقاهرة.

وأوضح العريان خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل استضافة مصر للمرحلة الأولى من سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث 2026، أن البطولة تشهد غيابات كثيرة بين صفوف اللاعبين المصريين يعد أبرزهم، البطل الأولمبي أحمد الجندي لعدم الجاهزية البدنية وسيكون جاهز بداية من العام المقبل، ومحمد الجندي للإصابة وسيشارك بداية من المرحلة الثانية، وعلي إيهاب الذي تعرض لإصابة قوية في البطولة الأخيرة بـ بيلا روسيا، وعلى مستوى السيدات، فريدة أبو هاشم لمشاركتها في التصفيات المؤهلة لـ أولمبياد الشباب في ريدو جانيرو في لعبة السلاح، وكذلك ملك خالد التي تعرضت لإصابة وخضعت لعملية جراحية في الكاحل.

وأكد العريان أن أهمية تنظيم كأس العالم للخماسي الحديث في مصر تكمن في الاستفادة باللعب على الأرض ووسط الجمهور وهو ما يزيد من حماسة اللاعبين المصريين، وكذلك تواجد جميع المدربين لصعوبة سفرهم في البطولات الخارجية.

تابع العريان أنه من حق الدولة المضيفة المشاركة بـ12 لاعب ولاعبة، وهو ما يسمح بالدمج بين الخبرات والناشئين، والاستمرار في التواجد على القمة حيث تتقدم اللعبة في كل عام عن الذي يليه.

أضاف العريان: "نتائجنا مميزة وحققنا نتائج مبهرة في جميع المراحل السنية، وكذلك كنا أفضل اتحاد للسنة الثالثة على التوالي، ونستهدف حاليًا تحقيق ميدالية أولمبية في منافسات السيدات وأثق في اللاعبين المصريين في التتويج بميدالية في منافسات الرجال والسيدات في أولمبياد 2028".



استكمل العريان: "إقامة المرحلة الأولى من سلسلة كأس العالم على أرضنا تعد واجهة مميزة لمصر ولكن بالنسبة للمنافسات فإنها تعد بداية موسم مزدحم بكم كبير من البطولات، لذلك فإنها بمثابة تدريب قوي استعدادًا لبطولة العالم في الصين أغسطس المقبل".

وأتم العريان تصريحاته: "أي لاعب سيشارك باسم مصر سيستغل تمثيل مصر أفضل استغلال لتقديم نفسه واستمرار تحقيق نتائج مميزة ومبهرة واستمرار الخماسي الحديث على القمة".

وشهد المؤتمر حضور عدد من القيادات الرياضية، على رأسهم الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وتاماش فارجا مدير الخماسي الحديث بالاتحاد الدولي، وآية مدني عضو الاتحاد الدولي، والبطل الأولمبي أحمد الجندي رئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، إلى جانب النائب إسماعيل موسى رئيس اتحاد شمال إفريقيا، والأستاذ محمد شحاتة نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، والمهندس وليد خليل رئيس الاتحاد العربي

وتشهد البطولة المقرر إقامتها على ملاعب ستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 7 إلى 13 أبريل الجاري، مشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة يمثلون 42 دولة، في واحدة من أقوى نسخ كأس العالم للخماسي الحديث، ما يعكس حجم المنافسة المنتظرة، ويؤكد مكانة مصر كوجهة مميزة لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمي