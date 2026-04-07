طارق التايب يزور الزمالك: أعرق الأندية المصرية والعربية والأفريقية

كشف الليبي طارق التايب، نجم الهلال السعودي السابق، عن زيارته اليوم لنادي الزمالك .

ونشر طارق التايب صورا من زيارته عبر حسابه بموقع أكس و علق كاتبا:من زيارتي اليوم الى نادي الزمالك احد اعرق الأندية المصرية و العربية والأفريقية مع مجموعة من الزملاء المشاركين فى دبلوم الفيفا الدورة 18 .

و أضاف: شكرا ادارة الزمالك على حسن الاستقبال و الضيافة و أتمنى لكم التوفيق دائما.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة حاسمه أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعه التاسعه مساء بتوقيت القاهرة

بينما تقام مباراة الاياب يوم 17 أبريل الحاري

وتضم قائمة الزمالك للمباراة كل من

حراسة المرمى : محمد عواد - مهدي سليمان – محمود الشناوي

خط الدفاع: محمود بنتايج - أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – عمر جابر – محمد إبراهيم

خط الوسط : محمد شحاتة - أحمد ربيع – محمود جهاد – محمد السيد – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف - خوان بيزيرا

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر.