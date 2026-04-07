الزمالك يخوض تدريبه الأول في الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، خوض المران الأول في الجزائر مساء اليوم استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الزمالك مرانه في الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت مصر على الملعب الفرعي لاستاد نيلسون مانديلا، استعدادًا للقاء المرتقب أمام شباب بلوزداد.

وكانت بعثة الزمالك وصلت العاصمة الجزائرية الجزائر في الواحدة ظهر اليوم بتوقيت مصر، بعد رحلة طيران استغرقت نحو 4 ساعات.

ويترأس بعثة الزمالك المهندس هشام نصر نائب رئيس القلعة البيضاء.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم الجمعة المقبل 10 أبريل الجاري، فيما تقام مباراة العودة يوم 17 من الشهر نفسه على استاد القاهرة الدولي.