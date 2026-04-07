انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
طرد محمد الشناوي بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا .. ما السبب
خاص | العثور على زجاجات خمور داخل دولاب التمريض بمستشفى النصر للتأمين .. صور
فتى 14 عاما وراء استبعاد ايطاليا من المشاركة في كأس العالم.. ماذا فعل؟
فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي .. التفاصيل الكاملة
مصطفى بكري : القيادة السياسية تدير الأزمة الاقتصادية بحكمة
بين السرية والحذر.. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران
ترقب عالمي لقرار ترامب .. البيت الأبيض يعلق على مقترح تمديد مهلة إيران
انتهاك للمقدسات.. مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الرياضة يشهد وقائع المؤتمر الصحفي لاستضافة مصر المرحلة الأولى من كأس العالم للخماسي الحديث

محمد سمير

شهد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري للخماسي الحديث، للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للمرحلة الأولى من سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث 2026، والمقرر إقامتها على ملاعب استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من (7 – 13) أبريل الجاري، بمشاركة نخبة من لاعبي العالم.

وشهد المؤتمر حضور عدد من القيادات الرياضية، من بينهم تاماش فارجا ممثل الاتحاد الدولي، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وآية مدني عضو اللجنة الأولمبية الدولية، والبطل الأولمبي أحمد الجندي رئيس لجنة اللاعبين وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، إلى جانب عدد من رؤساء الاتحادات القارية والإقليمية.

وفي كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة هذه البطولة تأتي في ضوء رؤية القيادة السياسية بقيادة عبد الفتاح السيسي، والتي أولت اهتمامًا كبيرًا بملف استضافة البطولات الدولية، وهو ما أثبت نجاحه في تعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية.

وأعرب الوزير عن اعتزازه بالتواجد وسط أبطال عالميين وأولمبيين في واحدة من أصعب وأشمل الرياضات، مشيرًا إلى أن الخماسي الحديث يجمع بين خمس رياضات مختلفة، بما يعكس حجم التحدي والتميز الذي يتمتع به لاعبوه.

وأوضح جوهر نبيل أن ما يحققه الاتحاد المصري للخماسي الحديث يمثل نموذجاً للاستدامة الرياضية، ليس فقط على مستوى النتائج، ولكن أيضًا في تنظيم البطولات وإعداد الكوادر، لافتاً إلى أن إسناد تنظيم الفعاليات إلى أبطال ولاعبين سابقين يعكس رؤية احترافية تسهم في استمرار النجاحات.

وأشار وزير الرياضة إلى أن استضافة مصر لبطولة كأس العالم بمشاركة أكثر من 40 دولة، بالتزامن مع تنظيم بطولات دولية أخرى، يعكس حالة الاستقرار والأمن التي تنعم بها الدولة، وقدرتها على استقبال مختلف الوفود من أنحاء العالم، رغم التحديات التي تشهدها المنطقة.

وشدد الوزير على أن وزارة الشباب والرياضة تواصل دعمها لكافة الاتحادات الرياضية، خاصةً تلك التي تعتمد على التخطيط الجيد والإدارة الفعالة، بما ينعكس على تحقيق نتائج متميزة، مؤكدًا أن اتحاد الخماسي الحديث يحظى باهتمام خاص في ظل تاريخه الحافل بالإنجازات الأولمبية والعالمية.

ومن جانبه، أعرب تاماش فارجا عن سعادته بالتواجد في مصر، موجهاً الشكر لوزير الشباب والرياضة والاتحاد المصري واللجنة المنظمة على الجهود المبذولة، مؤكدًا أن مصر تمتلك قدرات تنظيمية متميزة ولاعبين على مستوى عالمي، لافتاً إلى أن هذه النسخة تشهد رقماً قياسياً في عدد المشاركين، بما يعكس قوة المنافسة وأهمية الحدث.

فيما أكد المهندس شريف العريان أن البطولة تشهد مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، وهو ما يعزز من قيمتها الفنية، موضحاً أن إقامتها في مصر تمنح اللاعبين أفضلية اللعب على أرضهم ووسط جماهيرهم، إلى جانب إتاحة الفرصة لمشاركة عدد أكبر من العناصر.

وأشار «العريان» إلى أن لوائح البطولة تسمح بمشاركة 12 لاعباً ولاعبة من الدولة المنظمة، بما يتيح دمج الخبرات مع العناصر الشابة، مؤكدًا استمرار تطور نتائج مصر في اللعبة، وتتويج الاتحاد بلقب أفضل اتحاد في العالم لثلاث سنوات متتالية، مضيفاً أن استضافة هذه المرحلة تمثل بداية قوية لموسم مزدحم بالبطولات، وتعد محطة إعداد مهمة لبطولة العالم المقرر إقامتها في الصين خلال أغسطس المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة يمثلون 42 دولة، في واحدة من أقوى نسخ كأس العالم للخماسي الحديث، بما يؤكد مكانة مصر كوجهة متميزة لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية الدولية.

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

غزة

هيئة العمل الوطني بالقدس: إسرائيل تحاول السيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية

مصطفى بكري

مصطفى بكري: تحركات مصرية مكثفة لوقف الحرب الإيرانية الأمريكية الحالية

صورة أرشيفية

باحث بريطاني: ترامب يمتلك إستراتيجية قوية لمواجهة إيران والحرب ستكون ممتدة بلا نمط تقليدي

الڤيب يرفع خطر بهذه الأنواع من السرطان.. احذرها

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين
السردين
السردين

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد