وزير الرياضة يشهد وقائع المؤتمر الصحفي لاستضافة مصر المرحلة الأولى من كأس العالم للخماسي الحديث

شهد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري للخماسي الحديث، للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للمرحلة الأولى من سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث 2026، والمقرر إقامتها على ملاعب استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من (7 – 13) أبريل الجاري، بمشاركة نخبة من لاعبي العالم.

وشهد المؤتمر حضور عدد من القيادات الرياضية، من بينهم تاماش فارجا ممثل الاتحاد الدولي، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وآية مدني عضو اللجنة الأولمبية الدولية، والبطل الأولمبي أحمد الجندي رئيس لجنة اللاعبين وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، إلى جانب عدد من رؤساء الاتحادات القارية والإقليمية.

وفي كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة هذه البطولة تأتي في ضوء رؤية القيادة السياسية بقيادة عبد الفتاح السيسي، والتي أولت اهتمامًا كبيرًا بملف استضافة البطولات الدولية، وهو ما أثبت نجاحه في تعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية.

وأعرب الوزير عن اعتزازه بالتواجد وسط أبطال عالميين وأولمبيين في واحدة من أصعب وأشمل الرياضات، مشيرًا إلى أن الخماسي الحديث يجمع بين خمس رياضات مختلفة، بما يعكس حجم التحدي والتميز الذي يتمتع به لاعبوه.

وأوضح جوهر نبيل أن ما يحققه الاتحاد المصري للخماسي الحديث يمثل نموذجاً للاستدامة الرياضية، ليس فقط على مستوى النتائج، ولكن أيضًا في تنظيم البطولات وإعداد الكوادر، لافتاً إلى أن إسناد تنظيم الفعاليات إلى أبطال ولاعبين سابقين يعكس رؤية احترافية تسهم في استمرار النجاحات.

وأشار وزير الرياضة إلى أن استضافة مصر لبطولة كأس العالم بمشاركة أكثر من 40 دولة، بالتزامن مع تنظيم بطولات دولية أخرى، يعكس حالة الاستقرار والأمن التي تنعم بها الدولة، وقدرتها على استقبال مختلف الوفود من أنحاء العالم، رغم التحديات التي تشهدها المنطقة.

وشدد الوزير على أن وزارة الشباب والرياضة تواصل دعمها لكافة الاتحادات الرياضية، خاصةً تلك التي تعتمد على التخطيط الجيد والإدارة الفعالة، بما ينعكس على تحقيق نتائج متميزة، مؤكدًا أن اتحاد الخماسي الحديث يحظى باهتمام خاص في ظل تاريخه الحافل بالإنجازات الأولمبية والعالمية.

ومن جانبه، أعرب تاماش فارجا عن سعادته بالتواجد في مصر، موجهاً الشكر لوزير الشباب والرياضة والاتحاد المصري واللجنة المنظمة على الجهود المبذولة، مؤكدًا أن مصر تمتلك قدرات تنظيمية متميزة ولاعبين على مستوى عالمي، لافتاً إلى أن هذه النسخة تشهد رقماً قياسياً في عدد المشاركين، بما يعكس قوة المنافسة وأهمية الحدث.

فيما أكد المهندس شريف العريان أن البطولة تشهد مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، وهو ما يعزز من قيمتها الفنية، موضحاً أن إقامتها في مصر تمنح اللاعبين أفضلية اللعب على أرضهم ووسط جماهيرهم، إلى جانب إتاحة الفرصة لمشاركة عدد أكبر من العناصر.

وأشار «العريان» إلى أن لوائح البطولة تسمح بمشاركة 12 لاعباً ولاعبة من الدولة المنظمة، بما يتيح دمج الخبرات مع العناصر الشابة، مؤكدًا استمرار تطور نتائج مصر في اللعبة، وتتويج الاتحاد بلقب أفضل اتحاد في العالم لثلاث سنوات متتالية، مضيفاً أن استضافة هذه المرحلة تمثل بداية قوية لموسم مزدحم بالبطولات، وتعد محطة إعداد مهمة لبطولة العالم المقرر إقامتها في الصين خلال أغسطس المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة يمثلون 42 دولة، في واحدة من أقوى نسخ كأس العالم للخماسي الحديث، بما يؤكد مكانة مصر كوجهة متميزة لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية الدولية.