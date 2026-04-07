بالقوة الضاربة.. تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في الجولة الأولى من مجموعة المنافسة على لقب الدوري.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: إبراهيم محمد - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد طارق - أحمد عابدين - حسين السيد - زياد الشيات -محمد صادق - محمد عبد الله - ديفيد سيمو كوندا - ايمن موكا - ماثيو اوجور.