تاماش فارجا: مصر تمتلك خبرات تنظيمية مميزة.. وكأس العالم للخماسي الحديث يشهد رقما قياسيا

أكد تاماش فارجا، مدير الخماسي الحديث بالاتحاد الدولي، سعادته بالتواجد في مصر لحضور منافسات كأس العالم، موجها الشكر لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الكابتن جوهر نبيل، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري، على الجهود التنظيمية.

وأوضح فارجا خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل استضافة مصر للمرحلة الأولى من سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث 2026، أن مصر تعد من أقوى الدول في تنظيم البطولات الدولية، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية من كأس العالم سجلت رقمًا قياسيًا في عدد المشاركين، وهو ما يعكس قوة المنافسة.

وأضاف أن انطلاق سلسلة كأس العالم من مصر يمثل بداية قوية للموسم، متمنيًا التوفيق لجميع اللاعبين وخروج البطولة بصورة مميزة.

وشهد المؤتمر حضور عدد من القيادات الرياضية، على رأسهم الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وتاماش فارجا مدير الخماسي الحديث بالاتحاد الدولي، وآية مدني عضو الاتحاد الدولي، والبطل الأولمبي أحمد الجندي رئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، إلى جانب النائب إسماعيل موسى رئيس اتحاد شمال إفريقيا، والأستاذ محمد شحاتة نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، والمهندس وليد خليل رئيس الاتحاد العربي.

وتشهد البطولة المقرر إقامتها على ملاعب إستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 7 إلى 13 أبريل الجاري، مشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة يمثلون 42 دولة، في واحدة من أقوى نسخ كأس العالم للخماسي الحديث، ما يعكس حجم المنافسة المنتظرة، ويؤكد مكانة مصر كوجهة مميزة لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية.