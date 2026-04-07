الشباب والرياضة تصل بحملاتها الرقابية لمحافظة الدقهلية للقيام بالفحص المالي والإداري لعدد من الأندية

لتعزيز مبادىء الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات بالمؤسسات الشبابية والرياضية ، ووعياً بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع، وما يتطلبه من الإلتزام بتنفيذ خطة العمل لتطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.

تستمر الوزارة بالقيام بالمتابعة المستمرة والتفتيش المالي والإداري لكافة الهيئات التابعة لها ، لتطبيق أعلى معايير الرقابة والشفافية في جميع المؤسسات الشبابية والرياضية، ضمن جهودها لضبط المنظومة الرياضية ، بما يضمن الإستخدام الأمثل للموارد ، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية.

حيث قامت اللجنة بالتفتيش المالي والإداري على عدد من الأندية بمحافظة الدقهلية ( نادي طلخا الرياضي - نادي شباب بلقاس - نادي بلقاس الرياضي - منطقة كرة القدم - منطقة الكاراتية ).

يأتي ذلك في ضوء التأكد من تطبيق الخطة الإستثمارية ومعايير الرقابة، ومتابعة الخطة التي تلتزم بيها مديرية الشباب والرياضة في المحافظات، وما يتطلبه ذلك من فحص جميع السجلات المالية والإدارية للأندية، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة.