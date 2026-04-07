يد الزمالك يهزم سبورتنج بنتيجة 35 - 22

نجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 35 - 22 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر القلعة البيضاء.



وتمكن الزمالك من إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 18 - 12 ثم واصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة 35 - 22

وأقيمت المباراة في رابع مواجهات الفريق بالدور الثاني من نهائيات دوري المحترفين .

ويخوض الفريق خامس مواجهاته في مباريات العودة من الدور النهائي أمام البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل على صالة الأخير.