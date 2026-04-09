حمزة عبدالكريم خارج حسابات منتخب مصر في كأس العالم

كشف الإعلامي خالد الغندور أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن يرى أن حمزة عبدالكريم مهاجم نادي برشلونة أتلتيك الإسباني، ينتظره مستقبل كبير وستظهر قدراته الهجومية في حالة مشاركته باستمرار، لكنه خارج القائمة النهائية للفراعنة التي ستخوض كأس العالم 2026.

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، خروج حمزة عبدالكريم من القائمة النهائية لكأس العالم، لا يقلل منه وأن حسام حسن يحترم تجربة وطموح اللاعب، لكن هناك أولويات للمجموعة التي شاركت في المعسكرات واعتمد عليها المدير الفني في المباريات الودية.

وأضاف أن حمزة عبدالكريم سيكون من العناصر التي سيبني عليها الجهاز الفني قوام منتخب مصر للفترة المقبلة، وتحديدا بعد كأس العالم.