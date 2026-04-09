علي أبو جريشة: الإسماعيلي يقدم أداءً جيداً مع خالد جلال.. وتعرضنا للظلم في مباراة طلائع الجيش

أشاد علي أبو جريشة نجم النادي الاسماعيلي السابق بآداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الفاصلة في الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال علي أبو جريشة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN :



الاسماعيلي قدم مباراة جيدة أمام طلائع الجيش وراضِ عن أداء لاعبي الفريق تحت قيادة خالد جلال ، لكننا نعاني من غياب التوفيق في المباريات الماضية ، والفريق يحتاج إلى فوز حتى يتمكن اللاعبون من استعادة الثقة ، خاصةً أن موقف الدراويش صعب للغاية في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وتابع: هناك علامات استفهام كبيرة حول عدم احتساب الهدف الذي سجله الفريق في مباراة طلائع الجيش الماضية ، ولا يوجد تفسير واضح حتى الآن لإلغاء الهدف ، وحكم المباراة لم يرد على أعضاء الجهاز الفني ، وهذا أمر غير مفهوم ولابد من تطبيق العدالة التحكيمية ، فالاسماعيلي يحتاج إلى كل نقطة من أجل البقاء بالدوري الممتاز ، ومن الوارد أن تكون مثل هذه الأخطاء الكارثية ، سبباً في هبوط أي فريق إلى الدرجة الأدنى.