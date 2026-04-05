محافظ الإسماعيلية يشهد مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش لدعم الفريق

شهد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الأحد، مباراة كرة القدم بين فريقي النادي الإسماعيلي ونادي طلائع الجيش، والتي أقيمت على ستاد الإسماعيلية في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات مجموعة تفادي الهبوط، والتي انتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف.

وحرص محافظ الإسماعيلية على حضور المباراة من الملعب، لتقديم الدعم للفريق في تلك المرحلة الصعبة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، مشيدًا بأداء الفريق وإصرارهم طوال شوطيِّ اللقاء رغم نتيجة التعادل، متمنيًّا التوفيق للفريق خلال المباريات المتبقية من عمر المسابقة.