رئيس التحرير
طه جبريل
هل تسبب حساسية الجيوب الأنفية ألم الأسنان؟.. طرق الوقاية

آية التيجي

حذر أطباء الأسنان من أن مشاكل الجيوب الأنفية والحساسية الموسمية قد لا تقتصر على أعراض مثل احتقان الأنف والصداع فقط، بل قد تمتد لتؤثر على صحة الفم والأسنان، مسببة ألم الأسنان وجفاف الفم ورائحة الفم الكريهة.

ووفقاً لتقرير طبي نشره موقع athensfamily في صحة الأسنان، فإن الجيوب الأنفية تعد جزءاً مهماً من الجهاز التنفسي، وعند تهيجها بسبب الحساسية قد تظهر أعراض تؤثر بشكل مباشر على صحة الفم.

وتعد الجيوب الأنفية هي تجاويف هوائية داخل عظام الجمجمة والوجه، وتساعد في:
ترطيب الهواء أثناء التنفس
إنتاج المخاط
تنقية الهواء من البكتيريا والغبار
وتنقسم إلى أربعة أنواع رئيسية:
الجيوب الفكية (قرب الخدين)
الجيوب الجبهية (فوق العينين)
الجيوب الغربالية (بين العينين)
الجيوب الوتدية (خلف العينين)

وعند التهاب هذه الجيوب تعرف الحالة باسم التهاب الجيوب الأنفية.

كيف تؤثر الجيوب الأنفية على الأسنان؟

ويشير الخبراء إلى أن التهاب الجيوب الأنفية، خاصة الجيوب الفكية، قد يؤدي إلى مشاكل في صحة الفم مثل:
ألم الأسنان
جفاف الفم
رائحة الفم الكريهة
ألم الأسنان الناتج عن الجيوب الأنفية

ويوضح الأطباء أن ألم الأسنان الناتج عن الجيوب الأنفية يختلف عن ألم التسوس، حيث:
ـ يؤثر غالباً على الأسنان العلوية الخلفية
ـ قد يصيب أكثر من سن في نفس الوقت
ـ يترافق مع أعراض البرد أو الحساسية

وهذا ما يميز هذا النوع من الألم عن ألم الأسنان التقليدي الذي يكون عادة في سن واحد.

الحساسية وجفاف الفم

قد تسبب الحساسية جفاف الفم لعدة أسباب منها:
ـ انسداد الأنف مما يجبر الشخص على التنفس من الفم
ـ استخدام أدوية الحساسية مثل مضادات الهيستامين التي تسبب جفاف الفم كأثر جانبي

ويعد جفاف الفم مشكلة خطيرة لأنه قد يؤدي إلى:
تسوس الأسنان
أمراض اللثة
تراكم البكتيريا
حيث يلعب اللعاب دوراً مهماً في تنظيف الفم بشكل طبيعي.

رائحة الفم الكريهة بسبب الحساسية

يمكن أن تؤدي مشاكل الجيوب الأنفية إلى رائحة فم غير مرغوبة نتيجة:
جفاف الفم
تراكم البكتيريا
قلة اللعاب
حيث يساعد اللعاب عادة في تنظيف الفم ومنع نمو البكتيريا المسببة للرائحة.

طرق علاج مشاكل الأسنان المرتبطة بالحساسية

ينصح الأطباء باتباع بعض الخطوات البسيطة لتقليل تأثير الحساسية على صحة الفم:
ـ الحفاظ على نظافة الفم
ويشمل ذلك:
تنظيف الأسنان مرتين يومياً لمدة دقيقتين
استخدام خيط الأسنان يومياً
ـ زيارة طبيب الأسنان بانتظام
شرب الماء بكثرة
يساعد الماء في:
ترطيب الجسم
تقليل جفاف الفم
تنظيف المخاط الزائد
تحسين صحة الفم
ـ المضمضة بالماء والملح
تعتبر المضمضة بالماء الدافئ والملح من العلاجات المنزلية الفعالة، ويتم ذلك عبر:
إضافة ملعقة صغيرة ملح إلى كوب ماء دافئ
المضمضة عدة مرات
وقد تساعد هذه الطريقة في:
تنظيف الفم
تقليل البكتيريا
تخفيف أعراض الجيوب الأنفية

السيطرة على أعراض الحساسية

ينصح الخبراء بـبعض الطرق للسيطرة على اعراض الحساسية:
ـ تجنب الخروج عند ارتفاع نسبة حبوب اللقاح
ـ معرفة مسببات الحساسية
ـ تجنب الغبار ووبر الحيوانات.

