قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الصباح مكتوب كامل.. أفضل أذكار الصباح للرزق والتوفيق وراحة القلب
سعر العملات العربية في البنك الأهلي الآن
أذكار بعد صلاة الفجر حتى الشروق .. امسح ذنوبك في دقائق معدودة
تناقض مُفاجئ .. مكتب نتنياهو ينفي شمول لبنان في وقف إطلاق النار مع إيران
الموت لأمريكا وإسرائيل والمُساومين.. مظاهرات في طهران بعد وقف إطلاق النار | شاهد
اكتشاف ضخم في البحر المتوسط| 2 تريليون قدم مكعب من الغاز تفتح آفاقًا واسعة للاقتصاد المصري.. وخبير يكشف المكاسب
الزمالك يطلق «تطبيق الجماهير» خلال ساعات .. ومزايا حصرية تنتظر المُشجعين
هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. الحكم الشرعي الكامل
وسيط بين الأطراف.. خبير: باكستان تُعد دولة مقبولة لدى عدة أطراف نظرًا لعلاقاتها الجيدة والمُتشعبة
آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم
ترامب: الاتفاق مع إيران انتصار كامل ومطلق للولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

هل يمكن عكس مرض السكري من النوع الثاني؟.. تغييرات بسيطة في نمط الحياة قد تُحدث الفرق

هل يمكن علاج السكري بالرياضة؟
آية التيجي

أكد خبراء الصحة أن مرض السكري من النوع الثاني يمكن السيطرة عليه بل وحتى إدخاله في مرحلة التعافي (Remission) من خلال اتباع مجموعة من التغييرات الصحية في نمط الحياة، مثل تحسين النظام الغذائي، وممارسة الرياضة، والحصول على نوم كافٍ.

وبحسب تقرير صحي حديث نشرته صحيفة Daily Mail، فإن الأطباء في الكلية الأمريكية لطب نمط الحياة (American College of Lifestyle Medicine) أوضحوا أن ما يُعرف بـ"طب نمط الحياة" يمكن أن يعالج الأسباب الجذرية للأمراض المزمنة وليس فقط الأعراض.

ما هو مرض السكري من النوع الثاني؟

يحدث السكري من النوع الثاني عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من هرمون الأنسولين، أو عندما لا يستطيع استخدامه بشكل فعال، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهو ما قد يزيد من خطر الإصابة بـ:
أمراض القلب
السكتات الدماغية
أمراض الكلى
مشاكل العين
تلف الأعصاب

ويُعد هذا النوع الأكثر انتشاراً، حيث يمثل نحو 90٪ من حالات السكري، وغالباً ما يرتبط بـ:
السمنة
قلة النشاط البدني
التوتر المزمن
العادات الغذائية غير الصحية

6 تغييرات في نمط الحياة قد تساعد في عكس السكري

وحدد الخبراء ستة عوامل أساسية يمكن أن تساعد في تحسين حالة مرضى السكري من النوع الثاني:
ـ اتباع نظام غذائي نباتي صحي
ـ التركيز على الخضروات والفواكه والبقوليات
ـ تقليل الأطعمة المصنعة
ـ ممارسة الرياضة بانتظام
على الأقل 30 دقيقة يومياً
مثل المشي أو السباحة
ـ الحصول على نوم كافٍ
النوم أقل من 6 ساعات قد يزيد خطر الإصابة بالسكري بنسبة 16%
ـ إدارة التوتر من خلال التأمل أو اليوغا أو تقنيات الاسترخاء
ـ تجنب المواد الضارة
مثل التدخين والكحول
الحفاظ على وزن صحي
ـ فقدان من 10 إلى 15 كجم قد يساعد في إدخال المرض في مرحلة التعافي

علاقة نمط الحياة الحديث بزيادة الإصابة بالسكري

وأظهرت دراسات علمية شملت أكثر من 86 ألف شخص أن أنماط الحياة الحديثة مثل الجلوس لفترات طويلة، وتناول الأطعمة فائقة المعالجة، وضغوط العمل، ساهمت في زيادة معدلات الإصابة بالسكري.

كما حذرت أبحاث أخرى من أن بعض المحليات الصناعية الموجودة في المشروبات "الدايت" قد تؤثر على بكتيريا الأمعاء، مما يؤثر على تنظيم السكر في الدم.

برامج غذائية تساعد على التعافي من السكري

وأشارت تقارير صحية إلى نجاح برامج غذائية تعتمد على أنظمة منخفضة السعرات مثل نظام "الشوربة والمخفوقات" الذي يعتمد على 800 سعرة حرارية يومياً، حيث ساعد آلاف المرضى على فقدان الوزن وتحسين مستويات السكر.
كما يعتمد هذا البرنامج على:
المتابعة الطبية
الدعم الغذائي
إعادة إدخال الطعام الصحي تدريجياً
إيقاف بعض الأدوية بعد تحسن الحالة

