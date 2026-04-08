«توروب» وأوضة اللبس.. ناقد رياضي يوضح سبب تراجع مستوى الأهلي

قال الناقد الرياضي محمد مهدي، إن النادي الأهلي يُعاني من تراجع كبير في المستوى تحت قيادة مدربه الدنماركي ييس توروب.



وأوضح مهدي، عبر برنامج "الماتش" الذي يُقدّمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، إن ما يحدث داخل الأهلي لا يعكس مستوى الفريق، مشيرًا إلى أن استمرار المدرب الدنماركي ييس توروب مرتبط بالشرط الجزائي.

وأضاف «مهدي» أن هناك أزمة كبيرة في التحكيم يجب حلها، مؤكدًا أن رابطة الأندية نجحت في تقديم نسخة قوية من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأشار أيضًا إلى وجود مشاكل واضحة في غرفة خلع ملابس الأهلي، وهو أمر يحتاج إلى معالجة عاجلة للحفاظ على استقرار الفريق وأداء اللاعبين.