«توروب» يرد على مطالب جماهير الأهلي برحيله: «أحترم آرائكم وأتمسك بمشروعي»

ردَّ ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، على مطالب بعض الجماهير برحيله عقب النتائج الأخيرة، مؤكدًا احترامه الكامل لآراء الجماهير، لكنه يتمسك بمشروعه مع الفريق.

وقال توروب: «كل شخص لديه حرية التعبير عن رأيه، وأنا أحترم ذلك».

وأضاف: «عندما جئت إلى الأهلي، قلت إنني سأكون جزءًا من تحقيق البطولات، وقد نجحنا بالفعل في التتويج ببطولة السوبر في بداية مشواري».

وأشار إلى أن الفريق تعرض لظروف صعبة خلال الفترة الماضية، أبرزها غياب عدد من اللاعبين لفترة طويلة خلال التوقف، وهو ما أثر على النتائج، إلى جانب الخروج من بطولة كأس مصر.

كما قدم اعتذارًا لجماهير الأهلي بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا إدراكه لحجم المسؤولية.