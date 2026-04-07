توروب: الأهلي استحق ركلة جزاء أمام سيراميكا والتعادل لا يعكس سير المباراة

أكد ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ضمن منافسات مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن فريقه قدم مباراة جيدة وكان قريبًا من تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن نتيجة التعادل لا تعكس مجريات اللقاء.

وأوضح: “من الصعب التواجد هنا ونحن نشعر بفقدان نقطتين، أعتقد أننا كنا نستحق الحصول على ركلة جزاء”.

وأضاف: “شاهدت اللقطة مرة أخرى، يد لاعب سيراميكا أوقفت الكرة بشكل واضح، وكانت ركلة جزاء صريحة، خاصة أنها جاءت من مسافة بعيدة”.

وأشار المدير الفني إلى أن مثل هذه القرارات تلعب دورًا كبيرًا في حسم المباريات، خاصة في مرحلة التتويج التي تشهد تنافسًا قويًا على اللقب، مؤكدًا أن الفريق كان يسعى لحصد النقاط الثلاث في بداية هذه المرحلة المهمة.

