انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
مجلس الأمن القومي الإيراني: حققنا نصرًا عظيمًا وأجبرنا واشنطن على قبول مقترحنا
مُواجهة الكبار بروح تنافسية .. علي ماهر يكشف أسرار لعبه أمام الأهلي والزمالك
الجمعة الحاسمة .. إسلام أباد تستضيف الجولة الأولى من مفاوضات وقف الحرب بين أمريكا وإيران
طهران: مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الحرب
يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل
أكسيوس : مصر لعبت دورًا محوريًا في الكواليس لتقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران
وكالة «تسنيم»: التوصل لوقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا وفق شروط خاصة
«سي إن إن»: إسرائيل وافقت على تعليق حملتها الجوية على إيران
التليفزيون الإيراني: ترامب وافق على شروط طهران لإنهاء الحرب
«بركات» عن لقاء سيراميكا كليوباترا: خطأ الحكم صعب جدًا .. والأهلي استحق ركلة جزاء
جمال علام: اتحاد الكرة لغى قرارات المجلس القديم بشأن الحكام لـ «الشو الإعلامي»
«البتلو» في قلب المُواجهة.. برلمانيون: ندعّم خطة الدولة لضبط أسعار اللحوم وتعزيز الأمن الغذائي
رئيس الوزراء: الانتهاء من 22 ألف مشروع بـ"حياة كريمة" واستلام 722 قرية بالكامل

مدبولي يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والموقف المالي لها
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لمستجدات الموقف التنفيذي لمختلف مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وما تتضمنه من مشروعات تنموية وخدمية.

وأشار في هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من مختلف مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، والاستعداد للبدء في تنفيذ مشروعات المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة، وذلك على الرغم من التحديات والتداعيات السلبية التي تفرضها الأزمة الراهنة بالمنطقة، لما لمشروعات هذه المبادرة من دور مهم ومحوري في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات لمواطني القرى المستهدفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وما يتعلق بالموقف المالي له.

يأتي ذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار السيد رئيس الجمهورية لمُبادرة "حياة كريمة"، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، واللواء خالد حمدى ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء عمرو الصادق ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبدالعظيم مدير مكتب "دار الهندسة" "استشاري المشروع"، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تمت الإشارة إلى أنه خلال الفترة من 10 مارس الماضي، وحتى اليوم، تم استكمال والانتهاء من الأعمال والمشروعات الخاصة بـ 20 قرية من القرى المستهدفة، وتضمن ذلك الانتهاء من 174 مشروعا، واستلام 148 مشروعا فى مختلف القطاعات، وبذلك يصبح إجمالي القرى التي تم الانتهاء من الأعمال والمشروعات بها 722 قرية من أصل 1477 قرية بالمرحلة.

وأضاف المتحدث، أنه تم الإشارة خلال الاجتماع إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها بالفعل حتى الآن في إطار المرحلة الأولى من المباردة الرئاسية "حياة كريمة" وصل إلى 22776 مشروعا.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول مستجدات الموقف المالي لمختلف مكونات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وما تم تخصيصه وإتاحته لتنفيذ مختلف مشروعات هذه المبادرة، وكذا موقف التدفقات النقدية المطلوبة خلال الفترة القادمة لسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، ودخولها الخدمة، تعظيماً لما تم ضخه من استثمارات، وتوسيعا لعدد المستفيدين مما تقدمه من خدمات.

فى ذات السياق، لفت الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض العديد من التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع التشييد والبناء جراء الأحداث الإقليمية الراهنة، التي تلقى بظلالها على سلاسل الامداد، وهو ما ساهم في تعطل هذه السلاسل وانعكس على أسعار العديد من المنتجات بالارتفاع، مضيفاً أن الاجتماع استعرض أيضاً جهود الحكومة للتعامل مع هذه التحديات، وما يتم من تعاون وتنسيق بين مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، سعياً لاستمرار مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وخاصة التي تسهم في توفير وإتاحة مختلف الاحتياجات والخدمات للمواطنين.

طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية بدون زيت
