انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
00
س
:
00
د
:
00
ث
مجلس الأمن القومي الإيراني: حققنا نصرًا عظيمًا وأجبرنا واشنطن على قبول مقترحنا
الجمعة الحاسمة .. إسلام أباد تستضيف الجولة الأولى من مفاوضات وقف الحرب بين أمريكا وإيران
طهران: مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الحرب
أكسيوس : مصر لعبت دورًا محوريًا في الكواليس لتقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران
وكالة «تسنيم»: التوصل لوقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا وفق شروط خاصة
«سي إن إن»: إسرائيل وافقت على تعليق حملتها الجوية على إيران
التليفزيون الإيراني: ترامب وافق على شروط طهران لإنهاء الحرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التليفزيون الإيراني: ترامب وافق على شروط طهران لإنهاء الحرب

ترامب
ترامب

أعلن التليفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على شروط إيران لإنهاء الحرب.

وأعلن “ترامب”، اليوم الأربعاء عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب ضد إيران لمدة أسبوعين، على أن يفتح مضيق هرمز بشكل فوري.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "أوافق على تعليق قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين، ووقف الحرب أسبوعين والفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز".

وأكد “ترامب”، عبر حسابه بمنصة “إكس”: "قطعنا شوطاً كبيراً في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلام طويل الأمد مع إيران، حققنا بالفعل جميع الأهداف العسكرية وتجاوزناها".

وأوضح الرئيس ترامب: "تلقينا مقترحاً من عشر نقاط من إيران، ونعتقد أنه أساس عملي للتفاوض، وتم الاتفاق على جميع نقاط الخلاف السابقة تقريباً بين الولايات المتحدة وإيران، فترة الأسبوعين ستتيح إتمام الاتفاق وتفعيله".

واختتم ترامب تصريحاته بالقول " نيابةً عن الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتي رئيسًا لها، وممثلًا أيضًا لدول الشرق الأوسط، إنه لشرفٌ لي أن أرى هذه المشكلة المزمنة تقترب من الحل. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر".

وأكد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، أن مصر لعبت دورا محوريا في الكواليس في جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.

وقال الموقع الأمريكي "كانت باكستان في طليعة جهود الوساطة، لكن مصر لعبت دورًا محوريًا في الكواليس لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران". 

وأضاف في تقرير نشر بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقف الحرب لمدة أسبوعين "كانت مصر عنصرًا أساسيًا في وقف إطلاق النار في غزة وإيران. كما ساهمت تركيا في هذه الجهود".

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن صافرات الإنذار دوت في إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من إيران رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الحرب ضد إيران لمدة أسبوعين.

التلفزيون الإيراني ترامب ترامب وافق على شروط طهران الرئيس الأمريكي

طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية بدون زيت
طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية بدون زيت
طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية بدون زيت

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

