قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

أفادت تقارير صحفية، أبرزها صحيفة “نيويورك بوست”، بأن طائرة من طراز E-4B نايت ووتش، والمعروفة باسم "طائرة يوم القيامة"، شوهدت وهي تحلق فوق قاعدة جوية في نبراسكا، قبل ساعات من انتهاء المهلة النهائية التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران.

تعد طائرة E-4B منصة قيادة جوية متقدمة، صممت لتكون مركز قيادة متنقلا للرئيس وكبار المسؤولين العسكريين في حال تعرض مراكز القيادة الأرضية للتدمير، بما في ذلك في سيناريو حرب نووية. ويشير خبراء إلى أن رصد الطائرة في السماء في هذا التوقيت يُعد رسالة عسكرية واضحة، لا سيما في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران خلال أبريل 2026.

التحليق في ذروة الأزمة

تأتي هذه الرحلة في وقت حرج، إذ كانت الولايات المتحدة وجهت إنذارًا نهائيًا لإيران يطالبها بالموافقة على اتفاق سلام وفتح مضيق هرمز بحلول الساعة الثامنة مساءً بتوقيت واشنطن اليوم الثلاثاء 7 أبريل. وهدد الرئيس ترامب بشن ضربات على البنية التحتية المدنية الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

الحرب النفسية والاستعدادات العسكرية

يرى محللون أن تحليق طائرة يوم القيامة، على الرغم من إمكانية كونه تدريبًا روتينيًا، يستخدم كأداة حرب نفسية واضحة، تؤكد أن الولايات المتحدة مستعدة لأي سيناريو، بما في ذلك عمليات عسكرية واسعة النطاق. ويُنظر إلى هذا التحليق على أنه إشارة قوية إلى إيران وحلفاء المنطقة، مفادها أن واشنطن تملك القدرة على الاستجابة الفورية لأي تهديد.