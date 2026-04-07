تصريح ناري داخل الكونجرس.. نائب أمريكي يهاجم ترامب ويصفه بالمجنون

أثار النائب الديمقراطي جيم ماكجفرن موجة واسعة من الجدل بعد تصريح وصف فيه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بـ”رجل مجنون”، في انتقاد لاذع وغير معتاد في لغة الخطاب السياسي الرسمي داخل الولايات المتحدة.





وجاءت هذه التصريحات في توقيت حساس تشهده البلاد، بالتزامن مع تصاعد الأزمات الدولية والتوترات الإقليمية، ما زاد من أهمية وحدّة التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين. ويُعرف ماكجفرن بكونه من الأصوات المنتقدة لبعض سياسات الإدارة، خاصة فيما يتعلق بالملفات الخارجية وإدارة الأزمات الدولية، وهو ما انعكس بوضوح في لهجته الحادة هذه المرة.





التصريح لم يمر مرور الكرام، إذ أثار ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية والإعلامية، حيث اعتبره البعض تعبيراً صريحاً عن حالة الغضب والقلق داخل الكونغرس من أداء الإدارة الحالية، بينما رأى آخرون أنه يمثل انحداراً في مستوى الخطاب السياسي، ويهدد بتأجيج الانقسام الحاد بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.



من جانبها، لم تصدر البيت الأبيض تعليقاً رسمياً مباشراً على هذه التصريحات حتى الآن، إلا أن مراقبين أشاروا إلى أن مثل هذه التصريحات قد تزيد من الضغوط السياسية على الإدارة، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

ويأتي هذا الجدل في سياق أوسع من التوتر السياسي داخل واشنطن، حيث تتصاعد حدة الانتقادات المتبادلة بين المسؤولين، وسط مخاوف من تأثير ذلك على عملية صنع القرار، خصوصًا في الملفات الحساسة المرتبطة بالأمن القومي والسياسة الخارجية.

ويرى محللون أن استخدام أوصاف حادة بهذا الشكل يعكس حجم الاستقطاب غير المسبوق داخل النظام السياسي الأمريكي، ويشير إلى مرحلة قد تشهد مزيداً من التصعيد في الخطاب السياسي، ما قد ينعكس بدوره على صورة الولايات المتحدة على الساحة الدولية، في وقت تحتاج فيه إلى قدر أكبر من التماسك لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة .