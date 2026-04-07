اجتماع وزاري لبحث زيادة الاحتياطي الاستراتيجي وتطوير البورصة السلعية

عُقد، اليوم الثلاثاء، اجتماع تنسيقي بمقر جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ضم كلًا من وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، والمدير التنفيذي للجهاز بهاء الغنام، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل في منظومة الأمن الغذائي.

وبحث الاجتماع سبل دعم «مثلث الأمن الغذائي» القائم على الإنتاج والتوزيع وإدارة المخزون الاستراتيجي، من خلال زيادة الإنتاج الزراعي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما يسهم في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وضمان استدامة توافرها في الأسواق.

كما ناقش الحضور آليات تعزيز مخزون السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، إلى جانب وضع خطة متكاملة لتوريد المحصول من المزارعين، بما يحقق التوازن في السوق المحلي ويدعم استقرار الأسعار.

وتطرق الاجتماع إلى سبل تطوير البورصة السلعية، وتعزيز دورها في تنظيم تداول السلع وتحقيق الشفافية في التسعير، بما يسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية ودعم استقرار الأسواق، فضلًا عن توفير قنوات تسويقية عادلة لصغار المنتجين والمزارعين.

الأسعار العادلة للسلع

وأكد المشاركون أهمية تفعيل دور البورصة السلعية من خلال إصدار نشرات سعرية دورية، تتيح بيانات دقيقة حول الأسعار العادلة للسلع، بما يعزز وعي المستهلك ويدعم اتخاذ قرارات شراء رشيدة.