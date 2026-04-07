عمرو موسى لـ ترامب: التاريخ يخلد من يحفظ الأرواح ويعيد الأمل للإنسانية

وجه عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حثه خلالها على تجنب إنهاء حضارة خلال هذه اللحظة التاريخية التي تشهد هبوطًا غير مسبوق على القمر.

وأضاف موسى في رسالته عبر حسابه على "إكس": "التاريخ سيُكرم أولئك الذين يختارون ضبط النفس، وينقذون الأرواح، ويعيدون الأمل في الإنسانية، أولئك الذين يبنون الحضارات".

وتابع: «الرئيس ترامب، في هذه اللحظات المصيرية، دعوا صوت السلام بداخلكم يكون أقوى من أي شيء آخر. دعنا نعطي فرصة إضافية للسلام وللدبلوماسية والحكمة».



مهلة ترامب

ودخلت مهلة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لإيران، ساعاتها الحاسمة، وسط غارات عنيفة الثلاثاء في مناطق متفرقة بإيران، استهدفت جسورا ومنشآت للبنية التحتية.

تهديد جديد لترامب

وكتب ترامب قبل ساعة على موقع «تروث ميديا»: «ستموت حضارة بأكملها الليلة، ولن تعود أبدًا. لا أريد ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث، مع ذلك، الآن وقد تحقق التغيير الجذري والشامل للنظام، حيث تسود عقول مختلفة، أكثر ذكاءً، وأقل تطرفًا، فربما يحدث شيء رائع ثوري، من يدري؟ سنعرف ذلك الليلة، في واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد. 47 عامًا من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيرًا. بارك الله شعب إيران العظيم".