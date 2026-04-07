انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
عاجل
بعد وفاة والده | نجم الترجي يدرس اعتزال كرة القدم
طرد محمد الشناوي بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا .. ما السبب
خاص | العثور على زجاجات خمور داخل دولاب التمريض بمستشفى النصر للتأمين .. صور
فتى 14 عاما وراء استبعاد ايطاليا من المشاركة في كأس العالم.. ماذا فعل؟
فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي .. التفاصيل الكاملة
مصطفى بكري : القيادة السياسية تدير الأزمة الاقتصادية بحكمة
بين السرية والحذر.. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران
ترقب عالمي لقرار ترامب .. البيت الأبيض يعلق على مقترح تمديد مهلة إيران
انتهاك للمقدسات.. مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
آية التيجي

يعد السدر المطحون من أهم المكونات الطبيعية المستخدمة في العناية بالشعر والبشرة، حيث يتم استخراجه من أوراق شجرة السدر المعروفة بخصائصها العلاجية والغذائية.

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

ويستخدم هذا المسحوق في العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تحسين صحة الشعر وتنقية البشرة بطريقة آمنة وطبيعية، وفقا لما نشر في موقع “ICN”. 

ويؤكد خبراء العناية بالجمال أن السدر المطحون يحتوي على عناصر غذائية مهمة تساهم في تقوية الشعر، زيادة لمعانه، وتنظيف البشرة بعمق، مما يجعله خياراً مثالياً ضمن روتين العناية اليومي، وتشمل:

فوائد السدر المطحون للشعر

- تغذية الشعر وتقويته:
يحتوي السدر المطحون على عناصر طبيعية تساعد في تغذية فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر، مما يمنح الشعر مظهراً صحياً وأكثر حيوية.

- تعزيز نمو الشعر وتقليل التساقط:
يساعد الاستخدام المنتظم للسدر في تحفيز نمو الشعر وتقليل مشكلة التساقط، بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات التي تحافظ على صحة فروة الرأس.

- زيادة كثافة الشعر:
يساهم السدر في تحسين كثافة الشعر وتقليل التقصف، خاصة عند استخدامه كقناع طبيعي بشكل منتظم.

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر

فوائد السدر المطحون للبشرة

- ترطيب البشرة الجافة:
يعمل السدر كمُرطب طبيعي فعال، حيث يساعد على استعادة رطوبة البشرة ويجعلها أكثر نعومة ونضارة.

- علاج حب الشباب:
يتميز السدر بخصائص مضادة للبكتيريا تساعد في تقليل الحبوب وتنقية البشرة من الشوائب.

- تفتيح وتوحيد لون البشرة:
يساعد الاستخدام المنتظم للسدر على توحيد لون البشرة وتقليل البقع، مما يمنح البشرة إشراقة طبيعية.

فوائد إستخدام السدر المطحون للبشرة

طريقة استخدام السدر المطحون للشعر

قناع السدر للشعر
يمكن تحضير ماسك طبيعي عبر:
ـ خلط السدر المطحون مع كمية مناسبة من الماء
ـ وضع الخليط على الشعر لمدة ساعة
ـ غسل الشعر جيداً بالماء
يساعد هذا القناع في تغذية الشعر ومنحه النعومة واللمعان.
إضافة السدر إلى الشامبو
يمكن إضافة كمية صغيرة من السدر المطحون إلى الشامبو لتعزيز فوائده وتقوية بصيلات الشعر وتحسين صحة فروة الرأس.

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

طريقة استخدام السدر للبشرة

ويمكن استخدام السدر كغسول طبيعي للبشرة عبر:
ـ خلطه مع ماء الورد أو الماء العادي
ـ وضعه على البشرة لمدة 10–15 دقيقة
ـ شطف الوجه بالماء الفاتر
يساعد ذلك في تنظيف البشرة وتقليل الدهون والشوائب.

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

نصائح مهمة قبل استخدام السدر

تجربة السدر على جزء صغير من الجلد أولاً
عدم الإفراط في الاستخدام
استخدامه بانتظام للحصول على أفضل النتائج
استشارة مختص في حال وجود مشاكل جلدية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

ترشيحاتنا

البابا لاون

بابا الفاتيكان: التهديدات الموجهة للشعب الإيراني غير مقبولة

شركة ميتا

من ميتا إلى مارس.. أكبر 5 شركات عالمية شراءً للطاقة النظيفة

الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين

بيان عاجل من «المهن الزراعية» بشأن صفحات وهمية تنشر معلومات مضللة

بالصور

الڤيب يرفع خطر بهذه الأنواع من السرطان.. احذرها

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين
السردين
السردين

فيديو

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد