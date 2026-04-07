دراسة صادمة: السهر ليلا لوقت متأخر يصيبك بهذا المرض الخطير

كشفت دراسة علمية جديدة أن الأشخاص الذين يفضلون السهر لوقت متأخر، والمعروفين باسم "بوم الليل"، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة باضطراب ثنائي القطب مقارنة بالأشخاص الذين يفضلون الاستيقاظ مبكرًا.

تأثير السهر ليلا لوقت متأخر

وبحسب نتائج الدراسة، فإن الأشخاص الذين يمتلكون نمط نوم مسائي يواجهون صعوبة أكبر في التحكم في مشاعرهم، كما يظهر لديهم سلوكيات مرتبطة باضطرابات المزاج بشكل أكبر، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأُجريت الدراسة على 2031 شخصًا بالغًا في إيطاليا، حيث أظهرت النتائج، أن 22.8% يفضلون السهر (نمط مسائي)، 22.2% يفضلون الاستيقاظ المبكر (نمط صباحي)، 55% ليس لديهم تفضيل محدد.

وأظهرت البيانات أن الأشخاص الذين يسهرون سجلوا معدلات أعلى من:

الاكتئاب

القلق

التوتر العصبي

تقلبات المزاج

كما أظهروا مستويات أعلى من صعوبة تنظيم المشاعر مقارنة بالأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا.

علاقة السهر بالصحة النفسية

وأكد الباحثون أن اضطراب إيقاع النوم والاستيقاظ قد يكون مرتبطًا بزيادة احتمالية ظهور سمات مرتبطة باضطراب ثنائي القطب، حتى بين الأشخاص الذين لا يعانون من تشخيص رسمي.

وأشار الباحث الرئيسي للدراسة إلى أن الأشخاص الذين ينامون في وقت متأخر قد يكونون أكثر عرضة لاضطرابات تنظيم العواطف وبعض أعراض الاضطراب ثنائي القطب الخفيفة.

عوامل أخرى مرتبطة بزيادة الخطر

وجدت الدراسة أيضًا ، إلى أن التدخين قد يرتبط بزيادة أعراض مشابهة للاضطراب ثنائي القطب، النوم الجيد قد يلعب دورًا وقائيًا ويقلل من هذه المخاطر.

ما هو اضطراب ثنائي القطب؟

اضطراب ثنائي القطب هو اضطراب نفسي يؤثر على الدماغ ويسبب تغيرات حادة في المزاج ومستويات الطاقة.

أعراض اضطراب ثنائي القطب

ـ نوبات نشاط مفرط وسعادة شديدة (الهوس)

ـ نوبات اكتئاب وانخفاض الطاقة

ـ تقلبات مزاجية حادة

أسباب الاضطراب

لا يوجد سبب واضح حتى الآن، لكن العلماء يعتقدون أن العوامل التالية قد تلعب دورًا:

ـ العوامل الوراثية

ـ التاريخ العائلي المرضي

ـ العوامل البيئية

هل السهر له فوائد؟

رغم هذه النتائج، أشارت بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يسهرون قد يمتلكون قدرات معرفية جيدة، كما أن بعض الشخصيات الشهيرة كانت معروفة بتفضيلها العمل ليلًا.

نصائح لتحسين نمط النوم

وينصح الخبراء لتحسين الصحة النفسية:

ـ الالتزام بمواعيد نوم ثابتة

ـ تقليل استخدام الأجهزة قبل النوم

ـ الحصول على عدد ساعات نوم كافية

ـ ممارسة الرياضة بانتظام

ـ تجنب الكافيين ليلًا