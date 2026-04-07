لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

يحرص المصريين على تناول الرنجة والفسيخ في احتفالات شم النسيم ولكن طقوس الاحتفال لاتتضمن الفسيخ فقط بل تتضمن الأسماك المملحة مثل السردين.

ووفقا لموقع news-medical نكشف لكم أهم فوائد سمك السردين.

غني بأحماض اوميجا 3 الدهنية

يُعدّ السردين غنيًا بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، التي تلعب دورًا حاسمًا في الحدّ من الالتهابات المزمنة، وخفض ضغط الدم، وتحسين مستويات الدهون في الدم كما تُحسّن هذه الدهون وظائف الدماغ والمزاج من خلال دعم نشاط النواقل العصبية، ولا سيما السيروتونين والدوبامين، وهما ضروريان لتنظيم التوتر والإرهاق ورغم أن الأدلة المباشرة على ذلك في السردين محدودة، إلا أن أحماض أوميجا-3 معروفة بهذه التأثيرات في سياقات غذائية أخرى.

بروتين عالي الجودة

تحتوي السردين على أكثر من 24 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام، مما يجعلها مصدرًا لبروتين كامل وسهل الامتصاص، وهو ضروري لإصلاح العضلات، والشعور بالشبع، والتوازن الأيضي كما أنها غنية بالتورين والأرجينين، وهما من الأحماض الأمينية التي تدعم وظائف الأوعية الدموية، والتحكم في ضغط الدم، وأنظمة الدفاع المضادة للأكسدة.

مغذيات معززة للعظام

توفر السردين 382 ملغ من الكالسيوم لكل 100 جرام، مما يجعلها بديلاً ممتازاً لمنتجات الألبان كما أنها غنية بفيتامين د والفوسفور والمغنيسيوم، وكلها عناصر تدعم صحة العظام ووظائف القلب والأوعية الدموية.

غني بالفيتامينات

تتميز السردين باحتوائها على نسبة عالية من فيتامين ب12، حيث تبلغ 8.9 ميكروجرام لكل 100 جرام، مما يدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء، وصحة الدماغ، ومستويات الطاقة المستدامة، وهو أمر بالغ الأهمية في بيئات العمل التي تتسم بالإجهاد الشديد، مثل قطاع الرعاية الصحية.

منخفض الزئبق

باعتبارها أسماكًا صغيرة الحجم تقع في المستوى الغذائي المتوسط، فإن السردين يتراكم فيه كمية أقل من الزئبق، مما يجعله بديلاً أكثر أمانًا للأفراد المهتمين بتقليل خطر تعرضهم للزئبق، مثل النساء الحوامل كما أن محتوى السيلينيوم في السردين يُعاكس أي سمية محتملة للزئبق عن طريق الحفاظ على وظيفة الإنزيمات المضادة للأكسدة.

مصدر للسيلينيوم والإنزيم المساعد Q10

تحتوي السردين على 52.7 ميكروجرام من السيلينيوم لكل 100 غرام، مما يدعم صحة الجهاز المناعي وإصلاح الحمض النووي (DNA) و قد تحتوي السردين على الإنزيم المساعد Q10، على الرغم من أن محتواه الدقيق غير محدد بدقة، وهو مركب يعزز إنتاج الطاقة في الميتوكوندريا ويقلل الإجهاد التأكسدي، وهو عامل رئيسي في الشعور بالتعب والإصابة بالأمراض المزمنة.