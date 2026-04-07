الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

أثارت دراسة علمية حديثة منشورة في مجلة Journal of Cancer Biology تساؤلات جديدة حول مدى أمان السجائر الإلكترونية (Vaping)، خاصة مع تزايد استخدامها كبديل للتدخين التقليدي، حيث تشير النتائج إلى احتمال وجود تأثيرات قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان على المدى الطويل.

ماذا قالت الدراسة عن علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان؟

وتأتي هذه الدراسة ضمن أبحاث منشورة عبر قاعدة بيانات National Library of Medicine التابعة لـ National Institutes of Health، والتي تتابع التأثيرات الصحية للنيكوتين والمنتجات الإلكترونية.

وركز الباحثان Moon‑shong Tang وYen‑Len Tang على التأثيرات البيولوجية والكيميائية للنيكوتين الموجود في السجائر الإلكترونية، خاصة تأثيره على الحمض النووي (DNA)، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الدراسة أن الاعتقاد السائد لفترة طويلة كان أن النيكوتين يسبب الإدمان لكنه ليس مادة مسرطنة بشكل مباشر، إلا أن الأبحاث الجديدة تشير إلى أن النيكوتين قد يتحول داخل الجسم إلى مركبات نيتروزأمين (Nitrosamines)، وهي مواد معروفة بتأثيرها المسرطن.

نتائج التجارب المعملية

وأظهرت التجارب التي أجريت على خلايا بشرية وفئران عدة نتائج مهمة، أبرزها:
ـ حدوث تلف في الحمض النووي لخلايا الرئة والمثانة
ـ إضعاف قدرة الخلايا على إصلاح الـDNA
ـ زيادة احتمالات حدوث طفرات جينية
ـ ظهور تغيرات قد تمهد لتكون الأورام

كما كشفت الدراسة أن الفئران التي تعرضت لبخار السجائر الإلكترونية لفترة تعادل عدة سنوات من الاستخدام البشري، ظهرت لديها مؤشرات خطيرة مثل:
ـ إصابة نسبة من الفئران بسرطان الرئة
ـ ظهور تغيرات ما قبل سرطانية في المثانة
ـ تلف في أنسجة الرئة والقلب

هل يعني ذلك أن السجائر الإلكترونية تسبب السرطان لدى البشر؟

وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تعني بشكل قاطع أن السجائر الإلكترونية تسبب السرطان لدى البشر حتى الآن، لأن ظهور السرطان الناتج عن التدخين قد يستغرق أكثر من 20 عاماً.

ولكنهم حذروا من أن السجائر الإلكترونية منتشرة منذ فترة قصيرة نسبياً
الأضرار طويلة المدى قد لا تظهر إلا بعد سنوات
تراكم تلف الخلايا قد يؤدي إلى أمراض مستقبلية
وأشار الباحثون إلى أنه لا يوجد دليل علمي قوي يسمح باعتبار السجائر الإلكترونية آمنة تماماً.

مخاطر أخرى مرتبطة بالڤيب

وذكرت الدراسة أيضاً ارتباط استخدام السجائر الإلكترونية ببعض المشاكل الصحية مثل:
ـ أمراض الرئة المرتبطة بالتدخين الإلكتروني
ـ التهابات الجهاز التنفسي
ـ تأثيرات على صحة الفم
بعض حالات الوفاة المرتبطة باستخدامها

السجائر الإلكترونية أضرار الفيب هل الفيب يسبب السرطان أضرار التدخين الإلكتروني مخاطر النيكوتين تأثير السجائر الإلكترونية على الرئة أبحاث السجائر الإلكترونية

